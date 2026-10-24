Voltaram a montar tendas no Rossio, em Lisboa. Milhares na Praça D. João I, no Porto

Duas centenas de pessoas manifestaram-se este sábado na Praça 8 de Maio, em Coimbra, para pedir respostas para a crise habitacional, tendo como uma das revindicações “derrotar da lei dos despejos”.
Os manifestantes começaram a concentrar-se na Baixa da cidade depois das 15h30, gritando “Eu quero um teto, eu quero um chão, quero o direito à habitação” e “Agora que estamos juntas, agora que nos veem, abaixo a lei das rendas que vai cair, vai cair! E viva a habitação, a resistir, a resistir”.
Durante a tarde foi colocada uma tarja num dos edifícios da praça onde se podia ler “Casa para quem habita, terra para quem a trabalha”.
“Ordenado mínimo – renda = Não dá”, “Egoístas? Quem diz é quem é”, “País em pleno emprego sem direito a aconchego” e “Políticas que assustam” eram algumas das mensagens dos cartazes empunhados pelos participantes.
Rebeca Moore, da organização, explicou à Lusa que a luta pela habitação tem tomado “proporções muito grandes” e que é preciso “fazer manifestações muito grandes” e ao fim de semana, para juntar quem não consegue fazê-lo durante a semana, uma vez que luta pela habitação “é transversal à sociedade”.
“As pessoas chegam ao final do mês sem salário, em muitos sítios o valor das rendas é maior [do] que o próprio salário médio. É por isso que nós convocamos esta concentração, porque achamos absurdo que existam fundos imobiliários em Portugal a lucrar milhões enquanto a pessoa comum que trabalha, que faz a suas vida, muitas vezes não tem acesso a habitação digna”, apontou a representante da plataforma Não Dá Mais do núcleo de Coimbra.
Rebeca Moore manifestou ainda solidariedade com as acampadas, movimentos “muito importantes, porque exatamente ocupam o espaço público de uma maneira consistente”, representando a mesma luta.
“É para dizer ‘nós não aguentamos mais, já não dá mais’. Nós precisamos de soluções, nós precisamos de derrotar esta lei que nós chamamos a lei dos despejos e assim podemos começar a falar sobre melhor habitação”, adiantou.
Entre as reivindicações deste protesto, detalhou, estiveram o derrotar a lei dos despejos, colocar teto às rendas, o fim da compra de imóveis pelos fundos imobiliários e o fim aos despejos.
Paula Prada, de 54 anos, disse à Lusa estar no protesto pelas suas filhas, estudantes de 20 e 24 anos, e que vivem ainda consigo, por não terem perspetivas.
“Achamos que temos de estar aqui por elas. Acho que elas merecem isso”, afirmou emocionada, considerando que “é uma vergonha o que se está a passar”.
Para Paula Prada, é preciso que a sociedade se mobilize mais e que se perceba que “a mudança é obrigatória”, não se podendo continuar a fingir que não está acontecer um problema, que, no seu entender, é “gravíssimo”.
“E temos um Governo que finge que nada está a acontecer, que acha que a culpa ainda está em quem está necessitado e que nada faz e que nem sequer os quer ouvir”, criticou.
Sara Martins, de 30 anos, também marcou presença na manifestação porque, ao longo dos últimos anos, o problema da habitação “tem-se vindo a agravar” e, mesmo a nível internacional, “não dá mais”.
“Acho que o povo se está agora a juntar para, de facto, reclamarmos estes direitos que estão consagrados na nossa Constituição de forma a pedir ao Governo que, de facto, os faça cumprir, entre eles a habitação”, sustentou à Lusa.
Investigadora na Universidade de Coimbra, Sara Martins admitiu não ter estabilidade financeira para sair de casa dos pais e não ter as “bases que são necessárias para construir um plano de vida a longo prazo”. Lusa
Com a manifestação já no Rossio, a multidão dividiu-se e a disposição mudou face à acampada anterior e aos protestos que se seguiram.
As tendas voltaram a ser montadas no mesmo lado norte da estátua, viradas para o Teatro Nacional D. Maria II.
Porém, ao contrário do que acontecia antes, o palco onde decorrerá a Assembleia Popular e os concertos dos vários artistas ficou no lado sul.
Cerca de duas horas depois de começar a descer a avenida da Liberdade desde o Marquês de Pombal, a manifestação pelo direito à Habitação começou a chegar à praça D. Pedro IV (também conhecida por Rossio).
A concentração vai agora ficar na praça e reunir a sua Assembleia Popular e, como definido na quinta-feira, voltar a acampar nessa praça, uma semana depois da primeira acampada.
Milhares de manifestantes chegaram este sábado à Praça D. João I, no Porto, para se juntarem a outras centenas de populares que aguardavam a manifestação ao som de música, sol e sob a vigilância de dezenas de polícias de intervenção.
Pelas 17h15, com a frase de ordem "Direito à habitação" e ao som de batuques, bombos e palmas, a população recebeu de pé milhares de manifestantes que saíram da Praça da Batalha, no Porto, pelas 16h30.
Em declarações à Lusa, o subintendente da PSP, R. Silva, avançou que saíram esta tarde da Praça da Batalha, no Porto, cerca de “600 manifestantes”, em direção à Praça D. João I, mas a Lusa constatou no local que ao longo do percurso pelas várias artérias do coração da baixa do Porto, se iam juntando várias centenas de pessoas, com destino à Praça D. João I.
Ao som do poema “Pedra Filosofal” (1956), escrito por António Gedeão e cantado por Manuel Freire, e com canções de intervenção e hinos da resistência em Portugal, como músicas de José Afonso e temas como “Com um brilhozinhos nos olhos”, de Sérgio Godinho, várias centenas de populares aguardavam a chegada de milhares de manifestantes que estão hoje na rua a lutar contra os preços elevados da habitação.
À Lusa, Maria Magalhães, 73 anos, nascida em Esposende e que veio viver para o Porto, está vestida de negro, sentada nas escadas da Praça D. João I, à espera dos manifestantes, com quem diz concordar.
“Apelo às pessoas que estão a governar que olhem para este problema da habitação. O custo de vida, as habitações que os jovens não conseguem suportar e não conseguem comprar casa. Não me admira nada que a juventude se esteja a unir para que possam ter um futuro mais digno - constituir família e ter um futuro digno”, declarou. Lusa
A PSP tem este sábado um dispositivo policial preparado para acompanhar as manifestações pelo direito à habitação em várias cidades do país, com especial atenção em Lisboa e Porto, avançando que vai continuar a privilegiar o diálogo com os manifestantes.
Numa nota sobre o dispositivo policial para as várias manifestações que decorrem em várias cidades, a Polícia de Segurança Pública refere que a prioridade “é garantir o exercício do direito de reunião e manifestação, procurando que todas as iniciativas decorram de forma pacífica e em segurança”.
Segundo a PSP, para as manifestações estão mobilizadas valências do trânsito, para apoiar a gestão dos condicionamentos rodoviários, e equipas de intervenção rápida, estando de reserva os meios da Unidade Especial de Polícia, nomeadamente o Corpo de Intervenção e o Grupo Operacional Cinotécnico.
“A nossa atuação continuará a privilegiar o diálogo, a comunicação e a mediação com os manifestantes, numa lógica de prevenção e de gestão proporcional de eventuais ocorrências”, indica a polícia.
A polícia dá ainda conta que “está também a acompanhar a informação disponível em fontes abertas, incluindo no ambiente digital, de forma a melhor compreender a evolução dos acontecimentos e as intenções publicamente manifestadas, permitindo uma adequada antecipação e gestão de eventuais riscos”. Lusa
O líder do Bloco de Esquerda juntou à manifestação e diz que a mobilização de pessoas de "todas as idades, de todo o país, de todas as origens profissionais" em torno das questões da habitação pode ter impacto. "Foi isso que fez com que o pacote laboral tivesse perdido primeiro na rua e depois no Parlamento. E eu creio que é isso que vai acontecer com a Lei das Rendas", afirmou antes do início da marcha.
José Manuel Pureza sublinhou que "nestes últimos dias não temos ouvido o primeiro-ministro falar sobre estes protestos. Nem sobre isto, nem sobre nada. O primeiro-ministro encontra-se ausente em parte incerta".
O líder do Bloco considera que o "primeiro-ministro não querer ser visto, tem muito a ver também com isto. Ou seja, com a sua vontade de não ser confrontado com uma mobilização nacional que é cada vez mais forte".
Na manifestação está também João Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Lisboa pelo PCP, que acusa o Governo de não tomar medidas para resolver o problema da habitação. "Em lugar de tomarem as medidas que se impõem para resolver o problema [da habitação], para combater a especulação imobiliária, para dar outra segurança e estabilidade aos contratos de arrendamento, tomam medidas no sentido oposto. Ou seja, medidas que agravam a especulação imobiliária, criam ainda maior instabilidade e mais dificuldade de acesso à habitação. Isso não pode deixar de gerar indignação", afirmou aos jornalistas.
A deputada do Livre Isabel Mendes Lopes associou-se ao protesto e antes do arranque da marcha, em declarações à RTP, disse que "esta mobilização cidadã tem tido um grande efeito, pelo menos na mudança do tipo de discurso que vemos por parte dos dirigentes políticos, nomeadamente por parte do Governo e dos partidos da direita".
Considera a deputada que "quando começaram estas mobilizações, víamos declarações muito atiçadas, muito até insultuosas relativamente a quem se estava a manifestar, e agora o tom está muito mais amenizado e, portanto, mostra que os governantes percebem que a opinião pública está com os manifestantes e com quem exige soluções concretas para resolver a crise da habitação".
O movimento Acampada de Lisboa promove uma manifestação contra a especulação e pelo direito à habitação, que sairá do Marquês de Pombal até à praça do Rossio. A manifestação "Não temos casa, montamos tendas!" sai da rotunda do Marquês de Pombal e termina na Praça do Rossio, onde tem montado tendas.