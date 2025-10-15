Mango sofre ciberataque a um dos serviços de marketing externo

A empresa têxtil Mango sofreu esta terça-feira, 14 de outubro, um ciberataque a um dos serviços de marketing externo, informou a empresa em comunicado.O ataque informático "não afeta a informação bancária, os cartões de crédito, os documentos de identidade ou as credenciais de login e as palavras-passe dos clientes", noticiou a EFE com base no comunicado da Mango, sendo que os serviços de marketing externo têm como objetivo atrair clientes, promovendo a empresa, por exemplo, através de campanhas publicitárias.A empresa informou que o ciberataque afetou apenas alguns dados pessoais de clientes, como informações de contacto usadas em campanhas de marketing..Lucros da Mango cresceram 27% para 219 milhões de euros. O nome dos clientes foram expostos com o ataque, mas o apelido, o país, o código postal, o endereço de e-mail e o número de telefone não foram comprometidos."Tudo continua a funcionar normalmente e a infraestrutura e os sistemas empresariais da Mango não foram comprometidos", informou a empresa.A Mango ativou todos os protocolos de segurança e reportou o ciberataque à Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) e às autoridades competentes, seguindo a regulamentação em vigor.A empresa têxtil aconselhou ainda todos os clientes a estarem atentos a comunicações suspeitas ou a pedidos incomuns, por e-mail e por telefone..Grupo têxtil espanhol Mango enfrenta nova fase após morte inesperada do fundador