Mais oito mortes e 1 182 casos nas últimas 24 horas

Foram confirmados, em 24 horas, 1 182 novos casos de covid-19 em Portugal, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há ainda a registar mais oito mortes associadas à infeção pelo novo coronavírus, segundo o relatório desta terça-feira (9 de novembro).

Há agora 361 pessoas internadas, das quais 60 estão em unidades de cuidados intensivos.

Ao dia de hoje, o país contabiliza 33 743 casos ativos da doença, refere ainda a DGS no dia em que especialistas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa admitem que Portugal pode estar a entrar na 5.ª vaga de covid-19. Defendem o reforço da vacina em grupos etários onde os novos casos têm aumentado, mesmo que tenham baixo risco de doença grave.

Num artigo publicado no site da faculdade, Manuel Carmo Gomes e Carlos Antunes consideram que "os recentes dados do início de novembro sugerem um ressurgimento apreciável da infeção, sendo provável que estejamos a assistir ao início da 5.ª vaga".

Os especialistas lembram que, nas últimas semanas, as idades onde o risco de infeção tem sido mais elevado se situam entre os 18 e os 25 anos, seguidos das crianças com menos de 10 anos e dos jovens adultos entre 25 e 40 anos de idade.

Indicam ainda que se o índice de transmissibilidade (Rt) se mantiver acima de 1,1, o número de novos casos pode chegar aos 2000 diários na primeira quinzena de dezembro."

Pandemia causou cerca de 2,5 milhões de mortes em excesso em países da OCDE

Também esta terça-feira, ficou a saber-se que a pandemia de covid-19 causou cerca de 2,5 milhões de mortes em excesso em 30 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), segundo o recente relatório "Visão Geral da Saúde".

A edição de 2021 do relatório da OCDE dá um enfoque especial ao impacto da covid-19, tanto na saúde das pessoas como nos serviços, realçando que em apenas nove países mais de 70% da população está totalmente vacinada contra a doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Segundo o relatório, a covid-19 contribuiu, direta e indiretamente, para um aumento de 16% no número de mortes expectáveis em 2020 e na primeira metade de 2021, com a esperança de vida a cair em 24 de 30 países, sendo as quedas particularmente significativas nos Estados Unidos (menos 1,6 anos) e em Espanha (menos 1,5 anos).

A maioria das mortes por covid-19 ocorreu em pessoas com 60 ou mais anos, faixa etária mais vulnerável à doença, tendo a pandemia intensificado as desigualdades sociais, com os mais pobres, os imigrantes e as minorias étnicas em "maior risco de infeção e morte".