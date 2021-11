Especialistas admitem entrada na 5.ª vaga e defendem reforço da vacina nos mais novos

Especialistas da Faculdade de Ciências admitem que Portugal pode estar a entrar na 5.ª vaga de covid-19 e defendem o reforço da vacina em grupos etários onde os novos casos têm aumentado, mesmo que tenham baixo risco de doença grave.

Num artigo datado de segunda-feira, Manuel Carmo Gomes e Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, defendem que, para que o coronavírus não interfira com a normalização da vida dos portugueses, deve combinar-se a manutenção de uma elevada proteção da população com reforços de vacinação em faixas etárias onde têm aumentando mais os novos casos, mesmo que tenham menor risco de doença grave.

"Deve ser assegurada a manutenção de elevado grau de proteção imunológica da população portuguesa. Se necessário, administrando reforços vacinais em grupos identificados como tendo maior risco de infeção e de transmissão do vírus, e não apenas aos de maior risco para doença grave", escrevem.

Risco de infeção tem sido mais elevado na faixa etária entre os 18 e os 25 anos

Os especialistas lembram que, nas últimas semanas, as idades onde o risco de infeção tem sido mais elevado se situam entre os 18 e os 25 anos, seguidos das crianças com menos de 10 anos e dos jovens adultos entre 25 e 40 anos de idade.

Estas idades, sublinham, aumentaram "a socialização após 1 de outubro, quando o país entrou na terceira fase do desconfinamento, associado aos 85% de cobertura vacinal alcançada".

Recordam que, pontualmente, têm ocorrido alguns surtos em lares de idosos, "originando incidências elevadas em maiores de 70 anos", mas - insistem - "globalmente não são os mais idosos que têm originado mais casos".

Contudo, frisam, "continuam a ser os mais idosos os mais suscetíveis a doença grave, justificando hospitalizações e, eventualmente, óbitos".

"Os maiores de 70 anos representaram cerca de 70% dos internados em enfermaria e cerca de 91% dos óbitos, mas apenas 15% das infeções ocorridas"

Como exemplo, indicam que, ao longo do mês de outubro, "os maiores de 70 anos representaram cerca de 70% dos internados em enfermaria covid-19 e cerca de 91% dos óbitos, mas apenas 15% das infeções ocorridas".

Defendem que só a combinação de elevada cobertura vacinal com a manutenção de medidas não farmacológicas, sobretudo o uso de máscaras e o arejamento de espaços fechados, pode retardar significativamente a propagação do SARS-CoV-2.

"O incumprimento de pelo menos um destes requisitos é uma explicação provável para o ressurgimento da infeção a que assistimos presentemente na Europa, mesmo em países com 60% a 75% da população vacinada, como é o caso do Reino Unido, Bélgica, Holanda, Alemanha, Grécia e Irlanda", escrevem.

Se R(t) se mantiver como está, acima de 1,1, podemos chegar aos dois mil casos diários na primeira metade de dezembro

No artigo divulgado no site da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Manuel Carmo Gomes (epidemiologista) e Carlos Antunes (matemático) dizem que "é previsível" que neste outono e inverno Portugal continue a ter "uma incidência diária de várias centenas de casos e um pequeno número de óbitos".

"Na verdade, os recentes dados do início de novembro sugerem um ressurgimento apreciável da infeção, sendo provável que estejamos a assistir ao início da 5.ª vaga", acrescentam.

Dizem os especialistas que, nos últimos dias, o valor médio do R(t) "tem-se situado acima de 1,1". "Se este Rt se mantiver, o número de novos casos deverá duplicar a cada 30 dias aproximadamente, o que significa que poderemos chegar aos 2000 casos diários na primeira metade de dezembro".

Ainda assim, Manuel Carmo Gomes e Carlos Antunes não esperam que a covid-19, "só por si, venha a causar uma pressão sobre o sistema hospitalar equiparável ao período pré-vacinação".

Cinco a seis meses após a vacinação, o risco de infeção aumenta

Os especialistas revelam que, desde o início de outubro, a maioria dos novos casos de infeção ocorreu já em pessoas completamente vacinadas, sublinhando que as vacinas se mantêm "altamente protetoras contra doença grave", mas que a sua efetividade contra infeção pela variante Delta do vírus (a dominante em Portugal) é inferior a 80% e decai com o passar do tempo.

"Por exemplo, os dados relativos à vacina mais administrada em Portugal (Comirnaty®, Pfizer) mostram que em setembro ocorreram 1,7 infeções por cada 1000 pessoas que tinham sido vacinadas em julho, enquanto para os vacinados antes de março, ocorreram 3,9/1.000 infeções", escrevem.

Sublinham que, após cinco a seis meses pós-vacinação, o risco de infeção se acentua e, nos mais idosos ou em pessoas com comorbilidades, "têm ocorrido casos de doença grave com hospitalização e óbito".

Os especialistas insistem na importância do reforço vacinal e frisam que, nos mais idosos, se for suficientemente rápido, "deverá compensar o decaimento da proteção que tinham obtido por vacinação no início do ano, permitindo que atravessem o inverno com baixa probabilidade de contrair doença grave".

No entanto, escrevem que a possibilidade de os vacinados contraírem infeção, sugere que "qualquer país terá grande dificuldade em interromper totalmente a circulação do vírus", mesmo com coberturas vacinais muito elevadas.

"Na prática, isto significa que o SARS-CoV-2 provavelmente persistirá entre nós nos próximos anos, podendo qualquer um de nós vir a ter um encontro com o vírus e, eventualmente, ser infetado", acrescentam.

Manuel Carmo Gomes e Carlos Antunes recordam ainda que, desde o início de outubro, a incidência da doença tem apresentado uma "tendência de subida persistente" e avisam que a persistência de um Rt acima de 1 "origina um crescimento exponencial da incidência, o qual é passível, em situação prolongada, de originar situações de elevada pressão hospitalar".

