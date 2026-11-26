Há outra coisa aqui muito importante que os imigrantes reclamam e os advogados e todas as pessoas, e imagino que os próprios funcionários: os sistemas não conversam. Tem algum plano previsto em relação a isso, concretamente?

A pergunta leva-me para dois caminhos. Em 2027 vamos fazer aqui uma alteração ao nível dos sistemas internos de informação, que nos vai permitir fazer diversas evoluções. Nós tínhamos sistemas completamente arcaicos, que não tiveram manutenção no tempo do SEF, sem qualquer tipo de evolução, de acompanhamento e se no passado havia, ou se foi uma entidade que estava à frente do tempo, deixou-se ultrapassar e nós, quando recebemos este encargo, verificámos uma situação realmente preocupante. Estamos a fazer diversos desenvolvimentos, que já foram efetuados particularmente durante este ano e vamos procurar, e vamos caminhar seguramente, não é procurar, vamos caminhar seguramente para conseguirmos daqui uma unificação em termos de sistemas que vai facilitar também a vida a quem trabalha e a quem procura os serviços AIMA, aparecendo em termos externos uma situação relativamente clara e mais transparente em termos de visualização. Isto vai na primeira pergunta, que é também facilitar o acesso à AIMA por quem nos procura. Não tenho dúvidas que isto vai acontecer.

Outra coisa também, e tem mais a ver com o centro de contacto, que é às vezes a pessoa liga, consegue ser atendida, alguém atende o número do centro de contacto, mas a pessoa que atende não tem acesso ao processo.

O compromisso é que o centro de contacto no próximo ano vai ser um centro de contacto dentro desta política que temos de qualificação. Estamos a aumentar a coordenação, mas quem nos ouve pode ter essa garantia que está a ser efetuado mesmo, aumentaremos a coordenação entre todas as direções que tomam contacto com o atendimento, fazendo o cruzamento de toda a informação, melhorando de forma a que consigamos, na hora, e isto é o meu objetivo, quem nos contacta pelo centro de contacto, pelo e-mail geral, pelo front office, possa efetivamente ver a sua situação esclarecida.

Um problema crónico, da administração pública portuguesa em geral, é a discricionariedade. Você vai a uma loja, precisa de documentos X, você vai em outra loja, precisa de documentos Y. Você sabe que isso é uma realidade, certo? O que o conselho de diretivo tem planeado para que isso não aconteça mais, ou que pelo menos aconteça menos?

A AIMA é a herdeira do SEF, que era uma estrutura que estava muito regionalizada, em que tínhamos perspectivas, com alguns posicionamentos muito diversos de região para região. Com a AIMA temos uma direção nacional que, no fundo, é uma resposta mais centralizada, estamos a caminhar, efetivamente, para uma maior uniformização. Não tenho dúvidas nenhumas em dizer que é um caminho que estamos a trilhar e que estamos muito, mas mesmo muito empenhados em que isto aconteça. A situação há um ano é diferente daquela que hoje existe, e a situação amanhã vai ser melhor do que hoje, até atingir a solução que é aquela que nós queremos. E há aqui um outro ponto que vai facilitar, do meu ponto de vista, a uniformização, nomeadamente e desde logo, ao nível da porta de entrada dos documentos, que é o futuro sistema que vamos brevemente apresentar, no que diz respeito à recepção de documentos, em que vamos tirar a discricionariedade que possa ocorrer em determinado momento, quando do contacto físico, e passando para algo muito mais centralizado, com imposições muito claras e que vai permitir logo à partida esta uniformização. De todo modo, volto a dizer, em diversos, é provável, é possível, que em determinadas situações, como disse bem, isto é uma questão que é transversal à administração política portuguesa, nós estamos mesmo muito, muito, muito empenhados em realmente reduzir essas situações ao mínimo possível.

Foi aberto o canal para reagrupamento familiar no exterior, como tem sido a procura?

Este ano foram efetuados 55 mil agendamentos. Desde que abrimos o formulário, temos já fora do retorno nacional um número apreciável de agendamentos que vamos agora começar a analisar para efetuar o agendamento, mas neste momento posso transmitir que, em cerca de uma semana, recebemos cerca de 10 mil pedidos que vamos agora analisar para verificar.

E uma dimensão nas marcações no geral?

Os contactos que nos chegaram via formulário recentemente abertos já estão a começar a ser agendados. O meu objetivo, e estamos a trabalhar nisso, é que o pedido de agendamento seja logo decidido e efetuado o agendamento no mais curto prazo possível, para que a pessoa fique sossegada, porque já tem uma primeira previsão daquilo que vai acontecer. Isto é uma matéria que estamos a procurar fazê-lo e, neste momento, penso que tendo em conta os dados que vamos acompanhando, estamos a cumprir de forma muito aproximada, embora, eu volto a dizer, a minha perspectiva é que reduzamos ainda mais a distância entre o pedido e a data.

No Tribunal Administrativo foi anunciado um reforço de mais 10 juízes. Acredita que esses processos vão diminuir, que as pessoas num futuro próximo não vão ter mais a necessidade de recorrer ao tribunal por algo que podem recorrer de forma direta com a agência?

Vamos aumentar ainda durante os próximos 15 dias [as funcionalidades do portal], vamos cobrir a nossa rede do formulário contactos com mais algumas disponibilizações. No momento em que estamos a efetuar esta gravação, vamos também reformular o sistema de comunicação sobre as alterações de moradas, alterações de retificação de outros dados pessoais, e ao mesmo tempo também tornar mais ágil e mais fácil o pedido das segundas vias, quer para as alterações de residência, também para os cartões de residência de cidadãos da União Europeia e familiares. Penso que vai ser particularmente relevante. Em junho disponibilizamos algo que tem milhares de acessos, que é através do formulário de contactos quanto à questão do estado do processo. E acho que isto realmente foi algo que está a fazer muita diferença em termos da informação, em termos de facilitar também a vida. Até o próprio cidadão, quando nos contacta, já vem com a pergunta concreta, em virtude daquilo que sabe no processo, o que facilita até a própria resposta. Porque às vezes fazer a pergunta genérica é diferente de fazer a pergunta concreta, o que nos permite ir ao fundo do problema de forma muito real, e vai facilitar também o próprio encaminhamento interno dos serviços.

Está previsto contratar mais funcionários?

Há 15 dias avançámos com um pedido, precisamente, para a contratação de mais 159 funcionários com o objetivo de reforçar a nossa capacidade de decisão. Nós queremos reforçar a capacidade de decisão ao nível humano, mas queremos, também, facilitar a decisão humana com a introdução de novas tecnologias. A esse nível, vamos ter algumas novidades que possam auxiliar quem decide a ter uma decisão ainda mais célebre. E estamos a trabalhar afincadamente para que isto seja uma realidade no curto prazo.

amanda.lima@dn.pt