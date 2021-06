Mais duas mortes e 1604 casos em Portugal nas últimas 24 horas

Enfermaria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dedicada ao tratamento de doentes com covid-19

Dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostram que foram registados 1604 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Morreram mais duas pessoas devido à infeção pelo novo coronavírus, indica ainda o relatório epidemiológico desta sexta-feira (25 de junho) no dia em que entra em vigor a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa, com exceção para quem tenha um certificado digital ou um teste negativo.

A região de Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a mais preocupante, com dois mortos e um total 1049 novos casos de infeção em 24 horas. Na região norte também se registou uma subida em relação ao dia anterior, com 239 casos, seguindo-se o Algarve com 159, o Centro com 120 e o Alentejo com 31 novas infeções. Madeira contabilizou novos 5 casos e os Açores apenas um.

Há agora 431 pessoas com covid-19 internadas, mais quatro que no dia anterior, sendo que 108 estão em unidades de cuidados intensivos, ou seja mais duas que na quinta-feira.

A atualização da martiz de risco por parte da DGS apresenta uma nova subida, estando Portugal cada vez mais em zona vermelha. Assim, a incidência atingiu no continente os 138,7 casos de infeção por 100 mil habitantes, quando era de 129,6 na anterior atualização. Em todo o território nacional a incidência subiu de 128,6 para os 137,5 casos por 100 mil habitantes.

Por sua vez, o R(t) sofreu uma ligeira diminuição sendo agora de 1,15 no continente e de 1,14 em todo o território nacional.

Portugal soma agora 30 442 casos ativos da doença, indicam os dados atualizados da DGS, numa altura em que a variante Delta, associada à Índia, está a gerar preocupação em vários países, além de Portugal.

Especialistas deixam mesmo um alerta: esta variante do SARS-CoV-2, vírus responsável pela covid-19, pode ter uma repercussão e larga escala no verão.

Vários países como a Indonésia, Portugal, Rússia ou Israel sofrem um recrudescimento de novos casos, pelo menos em parte ligados à propagação da variante Delta, que está presente em, pelo menos, 85 países, segundo a OMS.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) calcula que a variante deverá representar 70% das novas infeções na União Europeia até ao início de agosto e 90% até ao final desse mês.

União Europeia está "preocupada" com a variante Delta, reconhece Ursula von der Leyen

Perante esta realidade, os líderes europeus defendem que é necessária "coordenação" para fazer frente ao risco crescente de propagação de variantes. "Estamos preocupados com a variante Delta, e defendo uma abordagem ainda mais coordenada, especialmente no que diz respeito a viagens de regiões onde as variantes estão a espalhar-se", defendeu a chanceler alemã, Angela Merkel.

Já esta sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu que a União Europeia está "preocupada" com a variante Delta do vírus responsável pela covid-19, apelando à manutenção dos gestos barreira e à vacinação.

"Até ao final da semana, quase 60% dos adultos na União Europeia terão recebido pelo menos uma dose [de vacina anti-covid], e teremos quase 40% [da população] completamente vacinada. É um grande passo em frente, mas é também necessário, porque estamos preocupados com a variante Delta", salientou a presidente do executivo comunitário.

"E precisamos de vacinar, vacinar, vacinar: é a melhor estratégia contra estas variantes", salientou Von der Leyen.

ARS Norte abre inquérito a vacinação indevida no Porto. "É um ato de indisciplina", diz Gouveia e Melo

E nesta estratégia de vacinação contra a covid-19, a task force responsável pelo processo de em Portugal participou à Polícia Judiciária e à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS) um caso de alegada vacinação indevida de utentes no Porto, revelou o coordenador do plano.

A ARS Norte abriu processo de inquérito "aos factos que eventualmente tenham sido cometidos".

O caso aconteceu na quinta-feira. "Tentámos recolher dados, em duas, três horas, e mal tivemos o mínimo de confirmação, fizemos uma participação ao nosso contacto com a Polícia Judiciária e à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e falei com o presidente da ARS Norte para que não voltasse a acontecer se tirassem consequências, porque, para todos os efeitos, é um ato de indisciplina", disse Gouveia e Melo, coordenador do plano de vacinação.

António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, não quis pronunciar-se esta sexta-feira sobre um caso de alegada vacinação indevida, no Porto, por ainda desconhecer o que aconteceu, mas admitiu que o processo "possa correr menos bem".

"Não conheço o caso na sua especificidade", disse, admitindo que, por ser "um processo muito complexo do ponto de vista logístico e operacional, é natural que pontualmente e em determinadas circunstâncias possa correr menos bem".