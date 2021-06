Cinco dias acima dos mil casos. Não acontecia desde o fim de fevereiro

Em hora e meia de fiscalização ASAE fechou dois bares e passou 11 multas no Bairro Alto

Portugal registou nas últimas 24 horas 1568 novos casos e duas mortes por covid-19. É o quinto dia consecutivo em que os números globais do país ficam acima dos mil - é preciso recuar até à última semana de fevereiro para encontrar um registo idêntico.

Este é também o pior sábado desde 20 de fevereiro (registaram-se então 1570 casos, mais dois que hoje).

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado (26 de junho), há agora 447 pessoas hospitalizadas (mais 16 que no dia anterior). Deste total 113 doentes estão internados em unidades de cuidados intensivos, um aumento de cinco casos relativamente ao dia anterior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a registar os números mais altos de contágio, com 1039 novos casos de infeção em 24 horas. É o terceiro dia consecutivo que regista valores acima de um milhar. Um dos óbitos registados no boletim de hoje reporta-se à grande Lisboa, o segundo aos Açores.

No norte há registo de 196 novos casos, enquanto o Algarve contabilizou 163. A região centro conta 119 casos e o Alentejo 33. Os Açores reportaram 12 contágios e a Madeira seis.

Nesta altura há 30 759 casos ativos de covid-19 em Portugal, mais 317 que no dia anterior. Recuperaram da doença 1249 pessoas.

A matriz de risco não é atualizada ao sábado, pelo que se mantém os valores de sexta-feira: a incidência no continente é de 138,7 casos de infeção por 100 mil habitantes (era de 129,6 na atualização anterior). Considerando todo o território, a incidência subiu de 128,6 para os 137,5 casos por 100 mil habitantes.

Já o R(t) sofreu uma ligeira diminuição, para 1,15 no continente e de 1,14 em todo o território nacional.

Portugal tem agora 58 concelhos com incidência do coronavírus SARS-CoV-2 superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (mais 18 que na semana anterior). Neste total incluem-se os 18 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), sendo que 13 têm mais de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, tendo os restantes cinco uma incidência superior a 120 casos.

Nesta altura, a variante Delta já é maioritária na região de Lisboa e Vale do Tejo. "O Norte tem um valor estimado para esta variante de cerca de 20%, enquanto se estima que em Lisboa e Vale do Tejo esse valor exceda já os 70%", refere o relatório das "linhas vermelhas" do Instituto Ricardo Jorge e Direção-Geral de Saúde, ontem divulgado.