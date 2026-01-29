Mais de um terço de imóveis da Segurança Social estão devolutos ou desocupados
Arquivo Global Imagens
Sociedade

Mais de um terço de imóveis da Segurança Social estão devolutos ou desocupados

Entidades públicas acumulam dívida superior a 33 milhões de euros em rendas por pagar ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) tem atualmente mais de um terço do seu parque imobiliário desocupado, somando centenas de frações devolutas em todo o país. O cenário de subutilização de ativos públicos é acompanhado por um elevado nível de incumprimento financeiro por parte de diversos organismos estatais.

A notícia foi avançada pela RTP, que revela que os imóveis sob a tutela deste organismo enfrentam graves problemas de gestão. De acordo com uma auditoria conduzida pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF), o volume de património sem uso e as dívidas acumuladas por parceiros públicos colocam em causa a eficiência da administração destes recursos.

Centenas de imóveis devolutos e milhões de dívida em rendas

Ao todo, a Segurança Social detém 854 frações que estão classificadas como devolutas. Este número representa uma fatia considerável do património imobiliário público gerido pelo IGFSS, suscitando questões sobre a priorização destes espaços num momento em que existe no país uma crise habitacional e o papel do setor público na resposta à mesma domina o debate político.

Ao todo, entre as frações desocupadas e os edifícios devolutos, é mais de um terço de todo o património da Segurança Social que se encontra sem utilização.

Além da falta de ocupação física, o setor enfrenta um desafio de sustentabilidade financeira. Mesmo nos imóveis ocupados, as entidades públicas que ocupam edifícios pertencentes à Segurança Social acumulam, neste momento, uma dívida que ultrapassa os 33 milhões de euros em rendas por cobrar.

Este montante em falta constitui uma verba que deixa de ser canalizada para a Segurança Social, prejudicando a capacidade de conservação, manutenção e reinvestimento no próprio parque imobiliário do Estado.

Segurança Social
imobiliário
Crise habitacional

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt