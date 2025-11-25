Mais de seis mil professores pediram subsídio de deslocação. 460 foram recusados

Mais de seis mil professores colocados em escolas longe de casa candidataram-se ao subsídio de deslocação, tendo sido recusadas 460 candidaturas “por a distância ser inferior a 70 quilómetros”, revelou esta terça-feira, 25 de novembro, o Ministério da Educação.“Até ao momento, foram submetidas 6.168 candidaturas, das quais 460 foram invalidadas por a distância ser inferior a 70 quilómetros. Há ainda 287 candidaturas por validar”, avançou à Lusa o gabinete de imprensa do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).Segundo a tutela, todos os pedidos até agora indeferidos tinham o mesmo problema: “Cálculos que não cumprem o estipulado na lei”, que define que a distância entre casa e a escola tem de ser superior a 70 quilómetros, contados por estrada.O Jornal de Notícias (JN) revelava na segunda-feira que nem todos os docentes estavam a conseguir submeter as candidaturas porque a plataforma onde inserem os dados não reconhecia como válidas as coordenadas ou atribuía uma distância menor aos trajetos.O MECI garante que os professores “podem reclamar” e, caso se verifique que têm razão, “o resultado é alterado”. Sobre os que continuam a aguardar pela validação do subsídio de deslocação, o ministro da Educação Fernando Alexandre assegurou no início deste mês que os pagamentos serão realizados com retroativos até ao final do ano.O apoio extraordinário à deslocação foi uma das medidas lançadas pelo Governo para combater a falta de professores, tentando atrair docentes para escolas com escassez de pessoal.O apoio foi este ano letivo alargado a todas as escolas públicas, passando a haver uma majoração para quem fica colocado numa das escolas identificadas como prioritária. Os valores do apoio variam consoante a distância: Vão desde os 150 euros mensais para distâncias entre os 70 e os 200 quilómetros, podendo chegar aos 500 euros, caso o professor fique a dar aulas a mais de 300 quilómetros de casa e numa escola considerada deficitária..Crianças do 1.º ano sem professor distribuídas por turmas de alunos mais velhos.Governo abre mais 1800 vagas para vinculação extraordinária de professores em zonas carenciadas