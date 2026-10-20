Mais de mil manifestantes levam protesto à Câmara do Porto. Milhares protestam no Rossio, em Lisboa

Cerca de seis dezenas de pessoas manifestaram-se hoje em Faro em solidariedade com as acampadas de Lisboa e Porto e em protesto contra o preço elevado das casas, que estão cada vez mais fora do seu alcance.

“Estamos aqui contra a desigualdade, que está a aumentar de uma forma brutal. A luta pela habitação é a luta pela democracia”, afirmou Afonso Coelho, do movimento Algarve em Resistência.

O coletivo organizou a manifestação “em solidariedade” com os protestos noutros pontos do país e em protesto contra “a lógica do rentismo” que está a “pôr as pessoas sob uma violência muito grande no dia-a-dia”, acrescentou.

“A maior parte do seu salário, do seu tempo de trabalho, é para pagar aos senhorios”, sublinhou o representante da organização, que pretende promover no futuro um movimento “mais amplo” no Algarve, capaz de “mobilizar mais pessoas para as ruas”.

O protesto marcado para as 19:00, em frente à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, arrancou morno, mas o número de pessoas foi crescendo e, meia hora depois, já eram cerca de seis dezenas.

Entoavam palavras de ordem como “Abaixo o Governo que vai cair e viva o Algarve a resistir”, “Teto e chão, direito à habitação”, ou “Queremos casas para morar, não para especular”.

Nos cartazes que empunhavam, liam-se mensagens como “Menos bastão, mais habitação”, “Sim, sou egoísta, quero uma casa para viver”, “Casa para viver, tenda para resistir”, ou “Um país sem habitação é um país sem justiça”.

Pedro Brandão, investigador na Universidade do Algarve, disse à Lusa que se juntou à manifestação de hoje para manifestar o “desagrado” pela atual crise da habitação.

A viver num quarto, num apartamento partilhado com mais três pessoas, garantiu que, mesmo tendo um ordenado “que não é mau”, o elevado custo da habitação o afasta da possibilidade de conseguir pagar renda sozinho ou ter acesso a crédito bancário.

“Está tudo muito alto e muito elevado. Ficar sozinho é algo que neste momento é impossível, ter uma casa só para mim está fora do meu alcance”, destacou.

Com uma das suas três crianças ao colo, Júlia Vânia, a contas com um crédito à habitação, contou à Lusa que o atual custo de vida “é incomportável para as famílias”.

“Todas as semanas notamos no supermercado, nos preços dos bens alimentares essenciais, no gasóleo, tudo está a subir. A prestação da casa também aumenta com os juros, temos de fazer uma vida humilde para comportar o aumento do custo de vida”, referiu.

Lusa