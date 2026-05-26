63% dos portugueses usa protetor solar, mas ainda há quem considere que bronzeado é saudável.
63% dos portugueses usa protetor solar, mas ainda há quem considere que bronzeado é saudável.FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

Mais de 40% dos portugueses sofreram queimaduras graves devido ao sol

Laboratório espanhol realizou inquérito a seis mil pessoas, entre os 31 e os 44 anos, em quatro países, Portugal, Espanha, Itália e México, cujas conclusões serão apresentadas hoje, em Lisboa, sobre hábitos relacionados com a proteção ao sol. No nosso país, foram ouvidas 1500 e os dados indicam que 98% dos inquiridos têm consciência dos danos causados pelo sol. Mais de um quinto assume ter antecedentes próprios ou na família de cancro de pele.
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