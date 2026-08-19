Mais de 30 pessoas levadas ao hospital após suspeita de intoxicação nos Salesianos de Lisboa

Trinta e duas pessoas foram transportadas para hospitais da Grande Lisboa na madrugada desta quarta-feira, 19 de agosto, na sequência de uma suspeita de intoxicação alimentar no Colégio dos Salesianos, em Lisboa.

Entre os assistidos estão 26 alunos e seis adultos, segundo informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil citada pela Lusa. O alerta foi dado pouco depois da meia-noite.

A operação mobilizou 26 operacionais e 13 veículos dos bombeiros e do INEM, que encaminharam as vítimas para os hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia e Fernando da Fonseca, na Amadora.

As autoridades ainda não determinaram a origem da possível intoxicação alimentar. A informação sobre a ocorrência tinha sido inicialmente avançada pela CNN Portugal.