Reforço de juízes desembargadores na segunda instância é “prioridade”, afirma juíza secretária do conselho superior, Eliana de Almeida Pinto.
Reforço de juízes desembargadores na segunda instância é “prioridade”, afirma juíza secretária do conselho superior, Eliana de Almeida Pinto.FOTO: Gerardo Santos
Sociedade

Mais de 23 mil milhões de euros à espera de decisão nos tribunais administrativos

O número representa o impacto económico dos casos. Apesar de os valores mais altos estarem na primeira instância (15 mil milhões), a maior preocupação é com a segunda, que tem um número insuficiente de magistrados. “A prioridade absoluta (...) é a segunda instância”, diz ao DN a juíza-secretária Eliana de Almeida Pinto.
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