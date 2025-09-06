Mais de 200 operacionais apoiados por 10 meios aéreos combatem fogo em Seia

Mais de 200 operacionais, apoiados por 63 viaturas e 10 meios aéreos, combatem este sábado, 6 de setembro, um incêndio que deflagrou próximo Sandomil, no concelho de Seia, distrito da Guarda, de acordo com a Proteção Civil.Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cerca das 13:00 o incêndio lavrava numa zona de povoamento florestal e tinha duas frentes ativas, sem que houvesse povoações em risco.“O fogo está ativo e tem duas frentes ativas. O vento forte que se faz sentir está a dificultar o combate”, disse a mesma fonte.O alerta para este incêndio foi dado cerca das 10:30 e às 13:00, segundo a página de Internet da Autoridade Emergência e Proteção Civil (ANEPC) consultada pela agência Lusa, o combate a este fogo mobilizava um total de 234 operacionais, auxiliados por 63 veículos e 10 meios aéreos..Incêndios. Setor da madeira diz que Portugal vive “situação crónica” e indústria é “castigada”.Incêndios: Espanha vai propor a Portugal pacto para responder a emergência climática.Incêndios: Governo prorroga prazos para cumprir obrigações fiscais a pessoas nas áreas afetadas.Incêndios: Governo prevê apresentar até ao final do ano revisão do modelo da Proteção Civil.Aguiar-Branco afirma que o Estado tem falhado “demasiadas vezes” na prevenção dos fogos