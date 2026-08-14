Mais de 20 mil professores colocados nas escolas quando falta um mês para começar o ano letivo

A cerca de um mês do arranque do próximo ano letivo, as escolas contam com mais 20.404 horários preenchidos através dos concursos de mobilidade interna e de contratação inicial. Os dados divulgados esta sexta-feira, em comunicado, pela tutela resultam da publicação das listas definitivas pela Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE) e refletem "um aumento de 1505 do número total de colocados" face ao ano anterior.

Do total de colocações, 19.152 dizem respeito a docentes de carreira colocados por mobilidade interna — o que traduz "uma subida do número de colocados de cerca de 10%" neste mecanismo —, enquanto 1252 correspondem a horários atribuídos no âmbito da contratação inicial. A grande maioria das vagas atribuídas tem caráter integral: 15.763 professores dos quadros e 1227 dos contratados (98% do total deste grupo) vão ocupar horários completos.

Entre os professores de carreira colocados em mobilidade, 16.260 pertencem a Quadros de Zona Pedagógica (QZP) e 2892 a Quadros de Agrupamento ou Quadro de Escola (QA/QE). Destes últimos, segundo o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), 2389 "pretenderam exercer funções transitoriamente noutra escola".

A distribuição geográfica revela uma concentração significativa nas zonas historicamente mais deficitárias em recursos humanos. No conjunto das duas vias concursais, o MECI colocou 5894 docentes nas "regiões carenciadas da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Algarve". Em concreto, a Grande Lisboa absorveu 3317 colocações (QZP 42 e 45), a Península de Setúbal registou 1566 (QZP 46) e o Algarve recebeu 1011 docentes (QZP 59 a 63).

No que respeita aos grupos disciplinares, a maior fatia de horários preenchidos concentrou-se no 1.º Ciclo do Ensino Básico (grupo 110), com 5721 colocações, seguido pela Educação Pré-Escolar (grupo 100), com 2081, pela Educação Especial 1 (grupo 910), com 1881, e pela disciplina de Português no 3.º Ciclo e Secundário (grupo 300), com 1173 docentes colocados.

Os professores agora colocados são obrigados a proceder à aceitação na plataforma eletrónica da AGSE nos dias 17 e 18 de agosto, estando a apresentação nas escolas agendada para 1 de setembro de 2026.

A tutela aproveitou ainda a divulgação dos resultados para formalizar que "a partir do ano letivo de 2027/2028 serão introduzidas alterações estruturais ao atual modelo de seleção e contratação de professores". O futuro sistema assentará na graduação profissional e na centralização do processo na AGSE, dividindo-se em apenas dois procedimentos: um interno e externo para postos permanentes e outro "em contínuo, numa base diária, para o preenchimento das necessidades temporárias das escolas, ao longo de todo o ano letivo".

De acordo com o comunicado governamental, este modelo diário "permitirá responder de forma automática, com maior celeridade e eficácia, às necessidades de docentes das escolas, sem recurso a validações administrativas por parte destas e reduzindo significativamente o tempo que os alunos permanecem sem professor".