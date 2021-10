Internamentos voltam a subir num dia com onze mortos

Foram confirmados, em 24 horas, 731 novos casos de covid-19 em Portugal, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há também a registar mais 11 mortes associadas à infeção por SARS-CoV-2, indica o relatório desta quinta-feira (7 de outubro).

Refira-se que desde 21 de setembro não se registava um número de óbitos tão elevado em Portugal.

Estão agora 353 pessoas internadas (mais quatro que na quarta-feira), das quais 57 em unidades de cuidados intensivos (menos três), sendo que Portugal passa a ter 29 918 casos ativos da doença (menos 140 que no dia anterior), refere o relatório da DGS.

Na distribuição por regiões, apenas a região da Madeira não declarou qualquer óbito, tendo sido registados três no Norte, outros tantos no Centro, dois mortos foram contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo, tendo Alentejo, Algarve e Açores declarado uma morte.

O Norte foi a região com maior número de casos, totalizando 254 nas últimas 24 horas, tendo Lisboa e Vale do Tejo contabilizado 189, seguindo-se a região Centro com 133, Alentejo com 114 e Algarve com 28. Nas regiões autónomas, a Madeira teve 10 novos casos, enquanto os Açores apenas três.

Dados atualizados no dia em que o Governo da Madeira afirmou estar em condições de anunciar novas medidas de alívio das restrições impostas pela covid-19 na próxima semana

"O fim do recolher obrigatório pode ser um dado adquirido", afirmou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, apontando também para a reabertura das discotecas.

Albuquerque indicou que estão ainda a ser avaliados os efeitos do cortejo da Festa da Flor, que juntou milhares de pessoas nas avenidas marginais do Funchal, no domingo, bem como a reabertura do ano letivo, que envolve cerca de 40 000 mil alunos, 6 500 professores e 5000 técnicos e funcionários em 154 escolas públicas e privadas.

Projeto "Gulbenkian onde é preciso" concluído com 100 mil vacinas administradas

Também esta quinta-feira ficou a saber-se que o projeto "Gulbenkian onde é preciso", que entre março e setembro fez com que 50 viaturas ligeiras e carrinhas levassem a vacinação às populações mais vulneráveis, foi concluído com 100 mil vacinas administradas, segundo a Fundação.

Em comunicado, a Gulbenkian precisa que as 50 unidades móveis disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, como forma de apoiar o Plano de Vacinação contra a covid-19, voltaram à Fundação depois de percorridos 124 938 mil quilómetros e administradas 102 488 vacinas.

Segundo o balanço da Fundação, a vacinação abrangeu 12,5% de pessoas que reúnem as condições de acamados, 87,3% de população em geral e 0,2% de população em prisões.

"Em suma, foram vacinados mais de 50 mil cidadãos, entre os quais pelo menos seis mil acamados e vulneráveis de elevado risco para desenvolver a doença covid-19 e morte", refere a fundação.