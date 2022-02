Mais 7.107 casos e 38 mortes por covid-19 em 24 horas

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo indica que Portugal registou mais 7.107 casos e 38 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas.

Há agora 1.396 internados (mais 18 do que no sábado), dos quais 102 em unidades de cuidados intensivos (mais 1).

Neste momento há mais 6457 casos ativos, menos 266 973 contactos em vigilância e mais 612 recuperados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua à frente em número de infeções, com 2531 e quatro mortos, seguida da do norte com 1535 novos casos de covid-19 e nove mortos e da do centro com mais 1478 casos e dez mortos. Na do Alentejo registaram-se mais 393 novos doentes e quatro mortos e na do Algarve 424 e dois mortos.

As regiões autónomas da Madeira e dos Açores registaram ambas dois mortos cada uma, mas os Açores têm mais novas infeções (408) do que a Madeira (338).

A covid-19 chegou oficialmente a Portugal há quase dois anos, a 02 de março de 2020, quando foram detetados os primeiros infetados e, desde essa data, o país viveu mais de 720 dias em função da pandemia, entre estados de emergência nas fases mais críticas e a atual situação de alerta, o nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil.

A face mais trágica destes dois anos são os mortos por covid-19, mas o rasto da pandemia estende-se também por mais de 3,2 milhões de pessoas que ficaram oficialmente infetadas, cerca de 10% das quais com sintomas após a recuperação, um fenómeno conhecido por "long covid".