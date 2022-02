Há mais 66 pessoas internadas em dia com 38 mortes

Menos pressão nos serviços de saúde. Pandemia baixa do nível crítico para situação de alarme

Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 38 mortes e 16 132 novos casos por covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo (13 de fevereiro).

Há agora 2 298 pessoas hospitalizadas, mais 66 que no dia anterior. 155 doentes estão internados em unidades de cuidados intensivos - menos cinco que ontem.

Este domingo há um total de 569 728 pessoas infetadas no país. E 31 579 recuperaram da doença nas últimas 24 horas.

Portugal baixou do nível crítico para a situação de alarme no indicador de avaliação da pandemia do Instituto Superior Técnico e da Ordem dos Médicos, o que significa um alívio da pressão sobre os serviços de saúde.

Segundo os últimos dados do Instituto Superior Técnico (IST), o indicador que avalia o risco da pandemia para os serviços de saúde está agora nos 79.59, já abaixo do limiar do nível de alerta estabelecido em 80 pontos.

"A previsão é de descida muito acentuada deste indicador nos próximos dias", disse hoje à Lusa o matemático Henrique Oliveira, um dos responsáveis pela elaboração e atualização diária deste indicador da pandemia da covid-19.