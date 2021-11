Internamentos voltam a subir, em dia com maior número de casos em quase três meses

Foram registadas, em 24 horas, mais 14 mortes e 2560 novos casos de covid-19 em Portugal, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), no dia em que o primeiro-ministro, António Costa, começou a ouvir os partidos com representação parlamentar antes de o Governo anunciar novas medidas de combate à pandemia.

O número de novos casos apresentado esta terça-feira é o mais alto em quase três meses (desde 25 de agosto).

No que se refere à situação nos hospitais, o relatório da DGS desta terça-feira (23 de novembro) dá conta de 649 pessoas internadas, mais 21 do que ontem, das quais 93 estão em unidades de cuidados intensivos (o mesmo número da véspera). É o 17.º dia consecutivo com subida de internamentos.

Ao dia de hoje, Portugal soma 45770 casos ativos da doença, indica ainda a autoridade nacional de Saúde, um aumento de 11 casos em relação ao dia anterior. Em relação ao boletim de terça-feira passada verificamos hoje mais 7.498 as pessoas com infeção ativa em Portugal.

A região com mais novos casos foi Lisboa e Vale do Tejo, com 831, seguindo-se a Região Norte, com 780, e Região Centro, com 568. No Algarve registaram-se 183 novas infeções, enquanto no Alentejo foram reportadas mais 93.

Em relação aos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo e a Região Centro registaram quatro cada, com duas mortes por covid-19 na Região Norte e na Madeira, uma no Alentejo e outra no Algarve.

Governo pondera certificado e teste para bares, discotecas e grandes eventos, diz Chega

À saída da audição com o primeiro-ministro, o presidente do Chega afirmou que o Governo pondera exigir o uso simultâneo de "certificado e de teste obrigatório" para a entrada em bares, discotecas e grandes eventos, com a restauração com obrigatoriedade de certificado.

"Ficámos com a ideia de que o Governo poderá vir a exigir, em alguns espaços, por exemplo discotecas, ou bares, ou grandes eventos com grande presença massiva de pessoas, por exemplo eventos desportivos, dois instrumentos de controlo cumulativos: uso de certificados e o teste obrigatório até 48 horas antes", disse André Ventura.

Segundo o líder do Chega, o executivo não irá impor a mesma medida para a restauração, sendo que, nesse caso, será apenas exigido o certificado "independentemente do dia e da hora".

Sobre a utilização da máscara, André Ventura disse que, segundo a sua perceção, o Governo "não está inclinado" para "impor o uso obrigatório na rua, a toda a hora".

IL diz que Governo não tenciona voltar a confinar atividades económicas

Já a Iniciativa Liberal saudou o facto de o Governo não pretender voltar a confinar as atividades económicas devido à pandemia com restrições como impôs no passado, divergindo sobre a possível exigência de certificados ou testes sem decisão dos promotores.

"Fiquei agradado com o facto de não haver da parte do Governo a intenção de voltar a confinar as atividades económicas e proceder a restrições idênticas às que já tivemos no passado", disse o presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo. Para os liberais, "outro ponto positivo foi o facto de, pela primeira vez, aquilo que o Governo que tem designado por autoavaliação de risco ter um papel bastante mais importante do que teve no passado".

"As divergências tiveram a ver com o facto de o Governo continuar a achar que é uma possibilidade exigir certificados ou testes para determinadas atividades sem que isso seja decidido pelos próprios promotores dessas atividades, mas sim imposto centralmente", criticou.

Costa recusa antecipar novas medidas. "Quinta-feira falarei"

Antes de começar com as audições, António ​​​Costa não quis antecipar medidas de combate à pandemia, referindo que "hoje é dia de ir ouvir os partidos", o que vai continuar a fazer amanhã. "Quinta-feira falarei", disse o primeiro-ministro aos jornalistas.

Costa está hoje e quarta-feira a ouvir os partidos com representação parlamentar sobre a situação epidemiológica em Portugal, num momento em que o país regista um crescimento das taxas de incidência e de transmissão, R(t), da covid-19, antes de o Governo aprovar medidas contra a covid-19, o que poderá acontecer no Conselho de Ministros de quinta-feira..