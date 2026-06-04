“Magnifica humanitas". Marcelo Rebelo de Sousa, António Barreto e Paulo Portas ao lado do Patriarca na apresentação da encíclica

A Encíclica Magnifica humanitas, do papa Leão XIV, vai ser apresentada na próxima segunda-feira, 8 de junho, às 16h00, no auditório Lusíadas Saúde, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, no âmbito da Feira do Livro de Lisboa.A sessão contará com a presença do Patriarca de Lisboa, Rui Valério, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, de António Barreto e de Paulo Portas. A obra é publicada pelas Edições Paulinas.Publicada a 25 de maio, Magnifica humanitas é a primeira encíclica do Papa Leão XIV e propõe uma reflexão sobre os desafios éticos, sociais e políticos colocados pelas novas tecnologias. A inteligência artificial surge como um dos temas centrais do documento, num apelo a que a inovação seja orientada pela defesa da pessoa humana e não por lógicas de conflito, exclusão ou manipulação.No texto, Leão XIV reconhece o progresso tecnológico como expressão da criatividade e da capacidade humana, mas alerta para os riscos de uma utilização que fragilize a dignidade, o trabalho e a verdade. A encíclica insiste, por isso, na necessidade de colocar a tecnologia ao serviço do bem comum, da justiça social, da paz. Da “magnífica humanidade habitada por Deus”.O documento é também lido em continuidade com a tradição da Doutrina Social da Igreja. A referência à Rerum Novarum, publicada por Leão XIII em 1891, permite estabelecer um paralelo entre dois momentos de profunda transformação: a sociedade industrial do final do século XIX e o atual mundo digital. Em ambos os casos, a Igreja procura responder às mudanças económicas e sociais a partir da centralidade da pessoa humana.No ano em que se assinala o 135.º aniversário da Rerum Novarum, Magnifica humanitas atualiza essa preocupação perante os desafios da inteligência artificial, do trabalho digital, da desinformação e da paz internacional.