20 forças aéreas de todo o mundo já operam ou aguardam a entrega de caças F-35 nas suas três variantes. À direita a versão F-35A.
Sociedade

Lockheed Martin reage à concorrência europeia: “Gostamos de competição. Vencemos sempre”

Depois de os suecos fabricantes dos caças Gripen terem mostrado, em Lisboa, como querem convencer Portugal a apostar na indústria europeia, foi a vez da Lockheed Martin exibir os pontos fortes do seu F-35: é furtivo, letal e está pronto para entrega em quatro anos.
