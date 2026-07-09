Localizada mulher dada como desaparecida. Família recebeu foto manipulada com IA para parecer que tinha sido raptada

A Polícia Judiciária (PJ) localizou na quarta-feira (8) uma mulher de 37 anos, "cujo desaparecimento, na Baixa de Coimbra, havia sido participado pelos familiares, no passado dia 1 de julho". Uma foto manipulada por inteligência artificial fazendo crer que tinha sido raptada foi enviada à família, mas "foi possível localizar a mulher e apurar que esta se ausentara de livre vontade", anunciou esta quinta-feira (9) a PJ.Conta a polícia de investigação criminal que o desaparecimento foi "amplamente divulgado nas redes sociais e em diversos órgãos de comunicação social", tendo sido possível apurar, no decorrer da investigação, que "pessoas não identificadas contactaram familiares da desaparecida, exigindo o pagamento de um resgate"."Para conferir credibilidade às suas exigências, enviaram uma fotografia da mulher, manipulada com recurso a inteligência artificial, fazendo crer que esta havia sido raptada", lê-se no comunicado da PJ.Devido à suspeita da prática de um crime contra a liberdade pessoal, a Polícia Judiciária assumiu a investigação, tendo desencadeado diligências para localizar a mulher, o que acabou por acontecer. Numa operação policial, em "estreita articulação" com a PSP e a GNR, a mulher foi encontrada e as autoridades apuraram que se tinha ausentado "de livre vontade, não existindo qualquer indício da intervenção de terceiros no seu desaparecimento".A investigação da PJ está em curso para identificar "os autores desta burla", alertando esta força de segurança "para o facto de situações desta natureza procurarem explorar a vulnerabilidade emocional das vítimas e dos seus familiares, através da utilização fraudulenta de novas tecnologias".