Localizada mulher dada como desaparecida. Família recebeu foto manipulada com IA para parecer que tinha sido raptada
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Localizada mulher dada como desaparecida. Família recebeu foto manipulada com IA para parecer que tinha sido raptada

Chegou a ser exigido à família o pagamento de um resgate, mas "foi possível localizar a mulher e apurar que esta se ausentara de livre vontade", informou a Polícia Judiciária.
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A Polícia Judiciária (PJ) localizou na quarta-feira (8) uma mulher de 37 anos, "cujo desaparecimento, na Baixa de Coimbra, havia sido participado pelos familiares, no passado dia 1 de julho". Uma foto manipulada por inteligência artificial fazendo crer que tinha sido raptada foi enviada à família, mas "foi possível localizar a mulher e apurar que esta se ausentara de livre vontade", anunciou esta quinta-feira (9) a PJ.

Conta a polícia de investigação criminal que o desaparecimento foi "amplamente divulgado nas redes sociais e em diversos órgãos de comunicação social", tendo sido possível apurar, no decorrer da investigação, que "pessoas não identificadas contactaram familiares da desaparecida, exigindo o pagamento de um resgate".

"Para conferir credibilidade às suas exigências, enviaram uma fotografia da mulher, manipulada com recurso a inteligência artificial, fazendo crer que esta havia sido raptada", lê-se no comunicado da PJ.

Devido à suspeita da prática de um crime contra a liberdade pessoal, a Polícia Judiciária assumiu a investigação, tendo desencadeado diligências para localizar a mulher, o que acabou por acontecer.

Numa operação policial, em "estreita articulação" com a PSP e a GNR, a mulher foi encontrada e as autoridades apuraram que se tinha ausentado "de livre vontade, não existindo qualquer indício da intervenção de terceiros no seu desaparecimento".

A investigação da PJ está em curso para identificar "os autores desta burla", alertando esta força de segurança "para o facto de situações desta natureza procurarem explorar a vulnerabilidade emocional das vítimas e dos seus familiares, através da utilização fraudulenta de novas tecnologias".

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