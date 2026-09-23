Lisboa vai ser o maior ‘health club’ do país por um dia

É já no próximo sábado, 26 de setembro, que Lisboa recebe a sétima edição do Health Fest, um evento dedicado à saúde, ao fitness, à alimentação saudável e ao bem-estar, das revistas Men’s Health e Women’s Health. O MAAT Garden, em Lisboa, foi o lugar escolhido para a realização do Health Fest, o primeiro totalmente ao ar livre.

Das 09h00 às 21h00, Lisboa será praticamente o maior health club do país: 40 atividades, mais de 80 especialistas nos vários palcos do evento e milhares de portugueses que, mais uma mês, passarão pelo Health Fest, num evento totalmente gratuito.

“A nossa preocupação tem sido alertar os portugueses para a necessidade de se mexerem mais, de pensarem em prevenir para não ter de remediar. O Health Fest é isso mesmo: uma oportunidade de juntar alguns dos melhores especialistas do país – que partilharão know-how com todos os que procuram ter um estilo de vida saudável – e fazer um evento com uma energia única, onde todos se podem divertir e aprender”, refere Pedro Lucas, diretor das revistas.

Ao longo de 12 horas de programação, os participantes poderão experimentar mais de 40 atividades ligadas ao exercício físico, à alimentação equilibrada, à beleza e ao bem-estar. O programa inclui treinos para diferentes níveis de condição física, desde yoga, HYROX, dança coreografada, Body Combate, CrossFit e Run Club; sessões de showcooking com nutricionistas; talks sobre temas ligados à saúde, à saúde mental, à sexualidade e à longevidade; workshops, desfiles, concursos de capa e muitas outras experiências.

A entrada é totalmente gratuita, permitindo que qualquer pessoa possa participar nas atividades e descobrir as mais recentes tendências nas áreas da saúde, do fitness, da nutrição e do bem-estar.

Mais informações em menshealth.pt.