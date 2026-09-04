Vem aí o maior evento de vida saudável!

Quando foi a última vez que fez alguma coisa só porque lhe faz bem? Não porque tem de ir buscar os miúdos, não porque o chefe pediu, não porque é dia de pagar a renda. Só porque sim, porque o corpo pede e a cabeça agradecia.

No dia 26 de setembro, Lisboa vai ter um lugar para essa resposta. Chama-se Health Fest 2026 e é o maior evento de vida saudável das revistas Men’s Health e Women’s Health. Os jardins do MAAT vão tornar-se no maior health club do país por um dia. E desafio-o/a a estar presente. É totalmente gratuito! Basta aparecer.

Convém dizer isto sem rodeios: Portugal não se mexe o suficiente e engorda cada vez mais. Os índices de excesso de peso e de obesidade não param de subir e, por trás desses números frios, há uma conta que se paga em anos de vida e em qualidade de vida – menos energia, mais doença, uma velhice que chega mais cedo e mais pesada do que imagina.

As cadeiras dos escritórios, dos carros e dos sofás sabem-no melhor do que ninguém.

Por isso, o Health Fest não nasceu para dar sermões, nem para apontar dedos. Nasceu para servir de alerta e mostrar como é fácil ser mais ativo e saudável.

Dia 26 de setembro, um dia inteiro, das 9 da manhã às 9 da noite. São 40 atividades diferentes. Para todas as idades, para todos os níveis de preparação e até para quem quer começar a treinar.

E porque saúde não é só levantar peso ou correr quilómetros, o Health Fest também vai à cozinha. As aulas de showcooking saudável mostram que comer bem não exige mãozinhas de chef ou opções sem sabor – exige vontade de querer mudar e experimentar alimentos que melhoram a sua saúde em vez de a roubar.

Mesmo ao lado, encontrará a zona das talks de saúde física e mental, com a presença de médicos, nutricionistas, psicólogos, sexólogos, entre outros. Porque a ouvir também se aprende, e muito.

Há também espaço para zonas de lazer, diversão, run club, concursos de capa de revista e ofertas dos parceiros do evento para quem gosta de sair de um dia destes com mais do que boas memórias.

Nada disto pede currículo desportivo. Não é preciso saber correr depressa, levantar muito peso ou ter o corpo de capa de revista. É preciso, isso sim, aparecer.

Tragam os amigos que juram que “um dia começam”, tragam os filhos para lhes mostrarem que mexer o corpo pode ser divertido e não uma obrigação, tragam-se a vocês mesmos, que às vezes é o convite mais difícil de aceitar.

Os jardins do MAAT, a vista incrível para o Tejo e para a Ponte 25 de Abril e uma programação útil estarão à sua espera.

A entrada é livre. A desculpa, essa, já não é. Vemo-nos por lá!