Os moradores das zonas mais turísticas de Lisboa queixa-se da insegurança e do ruído noturno.
Os moradores das zonas mais turísticas de Lisboa queixa-se da insegurança e do ruído noturno.FOTO: Pedro Rocha/Global Imagens
Sociedade

Lisboa. Uma infração a cada dois dias por venda de bebidas alcoólicas para consumo na rua

No primeiro mês das novas regras a polícia municipal levantou 16 autos de notícia por contraordenação. Autarquia diz que nas primeiras semanas a aposta foi na sensabilização junto dos comerciantes. Plataforma Lisboa vai reunir na terça-feira (dia 7) com responsáveis da câmara para falar sobre várias temas que preocupam os moradores.
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