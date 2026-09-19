Lisboa. Programa Viva a Rua! reduz estacionamento no Chiado e devolve espaço aos peões

A zona do Chiado tem menos estacionamento e mais espaço para os peões andarem livremente. O pavimento das novas zonas pedonais foi pintado com um padrão geométrico dando uma nova imagem às sete ruas intervencionadas pelo programa Viva a Rua! da Câmara Municipal de Lisboa: Rua Garrett, Rua Nova do Almada, Rua do Carmo, Calçada do Sacramento, Rua Ivens, Rua Anchieta e Rua Serpa Pinto.

O estacionamento foi reduzido e já não é possível deixar o automóvel na Rua Garrett, Rua do Carmo, Rua Anchieta e Calçada do Sacramento. Nas outras ruas ficaram reservados 23 lugares para residentes, 13 para cargas e descargas e 12 para tomada e largada de passageiros, hotéis, táxis e teatro, segundo a autarquia.