Programa Viva a Rua quer conquistar espaço para peões na zona que Carlos Moedas diz ser o “cartão de visitas” de Lisboa. Numa primeira fase, a intervenção em artérias como a Rua Garrett (na foto) será feita com pintura do pavimento no mesmo padrão existente na calçada portuguesa dos passeios contíguos.
Programa Viva a Rua quer conquistar espaço para peões na zona que Carlos Moedas diz ser o “cartão de visitas” de Lisboa. Numa primeira fase, a intervenção em artérias como a Rua Garrett (na foto) será feita com pintura do pavimento no mesmo padrão existente na calçada portuguesa dos passeios contíguos. Câmara de Lisboa
Sociedade

Câmara de Lisboa vai aumentar espaços para peões no Chiado

Alargamento de zonas pedonais em ruas dessa zona histórica arranca em agosto. Espaços retirados à circulação automóvel serão pintados com padrões de calçada portuguesa.
Leonardo Ralha
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