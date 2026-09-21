Lisboa. Mais de 3.000 artigos contrafeitos apreendidos em operação

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de 3.000 artigos de vestuário contrafeitos numa operação de prevenção criminal e combate ao crime económico realizada em Lisboa. A ação foi realizada em colaboração com a Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com comunicado enviado às redações esta segunda-feira, 21 de setembro, foram apreendidos 3.195 artigos de roupas desportivas. Durante a operação, foram intercetadas duas viaturas que transportavam artigos suspeitos de serem contrafeitos.

Na sequência da ação, foram instaurados dois processos-crime por venda ou ocultação de artigos contrafeitos. Num dos casos, as autoridades detetaram ainda a posse ilegal de 30 munições de calibre 9 mm, o que levou à detenção de um dos suspeitos, que foi posteriormente notificado para comparecer perante a Autoridade Judiciária.

O valor global das apreensões ascende a cerca de 87.765 euros. Os dois suspeitos foram constituídos arguidos e ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR).

Segundo a ASAE, a contrafação constitui um crime precedente do branqueamento de capitais e está frequentemente associada a infrações de natureza tributária, laboral e ambiental. A autoridade e a PSP dizem que vão continuar a acompanhar o fenómeno da contrafação, com o objetivo de proteger os direitos de propriedade industrial dos titulares das marcas e os consumidores.