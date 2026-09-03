ASAE instaura processos de contraordenação a navios-fábrica por falta de higiene
A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou processos de contraordenação a dois navios-fábricas, no Algarve, por falta de condições de higiene, foi anunciado.
“Foram fiscalizadas nove embarcações de pesca profissional, tendo sido instaurados dois processos de contraordenação relacionados com a falta de requisitos de higiene”, indicou, em comunicado, a ASAE.
Na quarta-feira, esta autoridade realizou uma operação, no Algarve, em conjunto com a Marinha Portuguesa e a Polícia Marítima, destinada a verificar as condições de preparação, transformação e acondicionamento de pescado em navios-fábrica de arrasto, a operar em alto-mar.
Nesta operação, foram verificadas as regras de licenciamento, as condições de laboração e a organização dos espaços, bem como a conservação e armazenamento dos produtos.
Foi também analisado o estado das embarcações, a formação dos operadores e a implementação de sistemas de autocontrolo.
A operação contou com 12 inspetores da ASAE, 11 militares da Marinha e cinco agentes da Polícia Marítima.