Lima Duarte gera protestos por declaração racista

O ator Lima Duarte, 96 anos, gerou protestos durante a cerimónia da Associação Paulista de Críticos da Arte em São Paulo, ja na madrugada de terça-feira (5 de maio) no horário de Lisboa, ao relatar um episódio de sua juventude no discurso de agradecimento.Logo após receber o troféu especial pela trajetória de 75 anos na televisão, Lima Duarte afirmou que, aos 15, recusou ir a uma zona de prostituição em São Paulo por “só ter mulheres pretas”. A declaração causou reação entre participantes do evento.Na mesma noite, as artistas Carmen Luz, Shirley Cruz e Grace Passô responderam à declaração durante as suas participações e foram aplaudidas pelo público presente, segundo o jornal Folha de S. Paulo.Durante o discurso, o ator relatou conversa com um amigo sobre duas ruas com prostituição e afirmou: “Não fui na rua Itaboca. Não fui porque só tinha preta. Fui na rua Aimorés Que vida, hein, que coisas eu fui percebendo ao longo da vida”.Em nota, Lima Duarte declarou que mencionou uma memória da infância, “de um Brasil muito duro, de um menino sem formação, vivendo na rua”. Ele afirmou que a declaração foi feita como relato de época.Ainda segundo o ator, “aquele comentário nasceu como retrato de um tempo e também como forma de protesto, do olhar de quem respeita e entende uma luta que é de todos”.A presença no evento foi uma das raras aparições públicas de Duarte. Aos 96, completados em março, o ator vive numa fazenda no interior de São Paulo mas ainda participou na série Pablo e Luisão, da Globo, em 2025.