O papa Leão XIV mostrou-se contra a possibilidade de abrir o casamento a sacerdotes da Igreja Católica mas admite que essa mudança na doutrina possa vir a acontecer no futuro, noticiou a agência Reuters, falando a bordo do avião papal enquanto regressava da sua visita a vários países da América Latina.

Falando aos jornalistas, o pontífice considerou que uma solução destas “pode causar divisão” em “certas áreas da igreja”, algo que Leão quer evitar durante o seu papado.

“Pode ser que, no futuro, algumas coisas venham a mudar”, admitiu o pontífice, apontando que “uma parte importante” do seu “ministério na igreja consiste em curar e unir as pessoas”, excluindo assim uma medida destas por enquanto.

O celibato dos homens que pretendem ser sacerdotes é um dogma da Igreja Católica que tem vindo a ser alvo de debate numa altura em que a falta de padres é um problema real um pouco por todo o mundo.

“Estou perfeitamente ciente de que muitas pessoas não concordam com essa abordagem. Não há problema”, acrescentou o papa, frisando que “toda a questão relativa aos homens casados no clero é complicada”.

O antecessor de Leão, Francisco, tinha aberto algumas portas para padres que quisessem casar, permitindo que pudessem ensinar teologia mesmo que tenham pedido dispensa para poderem celebrar o matrimónio.

Mesmo assim, as posições dos dois papas têm semelhanças. Em março de 2023, apesar de ser contra, Francisco apontou que a igreja católica oriental, em comunhão com o Vaticano, não tem essa regra de obrigar o celibato.

“Não há qualquer contradição em que um sacerdote possa casar-se. O celibato na Igreja ocidental é uma prescrição temporária: não sei se será resolvido de uma forma ou de outra, mas é provisório nesse sentido”, sublinhou, apontado que essa prescrição pode ser revista no futuro.