Lagos. PJ detém caseiro por suspeita de matar casal para quem trabalhava

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou que deteve este sábado (12 de setembro) em Lagos, no distrito de Faro, um homem suspeito de matar um casal de empresários para quem trabalhava como caseiro e de ocultar os cadáveres numa cisterna.

Em comunicado, a PJ especificou que as vítimas são um casal estrangeiro, um homem de 79 anos e uma mulher de 62 anos, empresários do ramo da saúde e residentes há vários anos em Portugal, para quem o suspeito, de 45 anos, trabalhava como caseiro.

Segundo a PJ, os factos ocorreram na habitação das vítimas, “num quadro de extrema violência”, já que terão sido agredidas com um objeto contundente, sofrendo ferimentos graves que lhes provocaram a morte.

O suspeito terá depois arrastado os cadáveres para o interior de uma cisterna de água existente na propriedade, para esconder os corpos, tentando inclusive decompô-los através da utilização de produtos químicos, lê-se na nota.

De acordo com a PJ, o móbil do crime permanece desconhecido, embora o suspeito, adianta, quando foi localizado pela GNR nas imediações do local, tivesse na sua posse bastante dinheiro e objetos de valor presumivelmente pertencentes às vítimas.

A polícia revelou também que a retirada dos cadáveres, devido ao local onde foram ocultados e ao seu estado, “obrigou a uma demorada e complexa operação”, realizada com a colaboração dos Bombeiros de Lagos.

O detido, estrangeiro e sem “antecedentes criminais conhecidos” vai ser presente ao tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, conclui a nota da PJ.