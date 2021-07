80% de primeiras doses e 60% de vacinação completa em setembro

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde justificou esta sexta-feira o isolamento de António Costa, que esteve em contacto com o primeiro-ministro do Luxemburgo, que entretanto testou positivo, apesar de estar já com a vacinação completa há mais de quinze dias.

"Independentemente da vacinação e da testagem, há sempre uma avaliação do risco de contacto próximo. Primeiro-ministro é um cidadão exemplar e seguiu indicações das autoridades de saúde", afirmou.

Sobre a possibilidade dos profissionais de saúde ficarem novamente impossibilitados de gozar férias no verão, o governante remeteu essa análise para os diretores, mas elogiou a "grande consciência profissional" dos profissionais de saúde.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Acerca da vacinação, António Lacerda Sales disse que "temos condições para termos 70% de primeiras inoculações e 50% do esquema vacinal completo em agosto e 80% de primeiras inoculações e 60% de vacinação completa um mês depois".

O Secretário de Estado não quis ainda fazer um balanço da pandemia. "É precipitado fazer um balanço da pandemia. Os balanços fazem-se no final. Relatório diz que 62% dos portugueses acreditam que foi feita uma boa gestão da pandemia", argumentou.