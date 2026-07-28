As empresas e trabalhadores tiveram apoios de 287 milhões de euros.
As empresas e trabalhadores tiveram apoios de 287 milhões de euros.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Kristin. Ainda há pedidos de apoio público sem resposta e faltam indemnizações de seguradoras

Coordenador da Estrutura de Missão revela que mais de 200 mil casas foram afetadas. Não sabe quantas foram já recuperadas. Cáritas dobrou apoio porque verba pública era insuficiente.
Sónia Santos Pereira
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