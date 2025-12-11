Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Por ter desferido duas facadas no tórax de outro jovem, jovem de 21 anos foi condenado por tentativa de homicídio. Em decisão de outubro último, Tribunal da Relação de Évora revogou condenação, considerando que não se provou intenção de matar.
Justiça. Duas facadas no tórax é ou não tentativa de homicídio?

As mesmas facadas, desferidas numa noite de Carnaval em Sesimbra, foram para o Ministério Público homicídio qualificado na forma tentada, para o Tribunal de Setúbal tentativa de homicídio simples e para a Relação de Évora ofensa à integridade física qualificada.
