A morte de Odair Moniz acendeu um debate sobre violência policial e motivou uma série de protestos.
A morte de Odair Moniz acendeu um debate sobre violência policial e motivou uma série de protestos.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Julgamento pela morte de Odair Moniz retomado com mais testemunhas

O agente da PSP Bruno Pinto está a ser julgado e responde em liberdade, mas afastado das suas funções.
Amanda Lima
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