Vítima foi esfaqueada na manhã deste domingo e suspeito ainda está em fuga.
Vítima foi esfaqueada na manhã deste domingo e suspeito ainda está em fuga. Leonardo Negrão/Global Imagens
Sociedade

Jovem de 25 anos foi esfaqueado no Cais do Sodré e acabou por morrer no Hospital São José

Polícia de Segurança Pública confirmou à SIC que caso ocorreu na manhã deste domingo, dia 16. Suspeito encontra-se em fuga.
Diário de Notícias
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Um jovem de 25 anos acabou por morrer este domingo, dia 16 de agosto, depois de ter sido esfaqueado no tórax, no Jardim do Cais do Sodré, em Lisboa. A ocorrência foi confirmada pela Polícia de Segurança Pública à SIC.

De acordo com a informação avançada, o esfaqueamento ocorreu pelas 12h16m, junto a um quiosque no Cais do Sodré, e a vítima foi encontrada já inconsciente, tendo, no entanto, recebido assistência ainda no local e levada depois para o Hospital de São José, em estado considerado grave.

O suspeito colocou-se em fuga imediatamente após a agressão, em direção ao Terreiro do Paço.

Mas, apesar dos esforços das equipas médicas, a PSP acabou por referir que a vítima não resistiu aos ferimentos provocados pela agressão e que o óbito foi confirmado pelas 13:12.

Segundo a PSP o suspeito colocou-se em fuga imediatamente após a agressão, em direção ao Terreiro do Paço, e até ao momento ainda não foi capturado.

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