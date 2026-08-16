Jovem de 25 anos foi esfaqueado no Cais do Sodré e acabou por morrer no Hospital São José
Um jovem de 25 anos acabou por morrer este domingo, dia 16 de agosto, depois de ter sido esfaqueado no tórax, no Jardim do Cais do Sodré, em Lisboa. A ocorrência foi confirmada pela Polícia de Segurança Pública à SIC.
De acordo com a informação avançada, o esfaqueamento ocorreu pelas 12h16m, junto a um quiosque no Cais do Sodré, e a vítima foi encontrada já inconsciente, tendo, no entanto, recebido assistência ainda no local e levada depois para o Hospital de São José, em estado considerado grave.
O suspeito colocou-se em fuga imediatamente após a agressão, em direção ao Terreiro do Paço.
Mas, apesar dos esforços das equipas médicas, a PSP acabou por referir que a vítima não resistiu aos ferimentos provocados pela agressão e que o óbito foi confirmado pelas 13:12.
Segundo a PSP o suspeito colocou-se em fuga imediatamente após a agressão, em direção ao Terreiro do Paço, e até ao momento ainda não foi capturado.