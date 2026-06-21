Grupo agride a ameaça com arma de fogo funcionários de restaurante em Lisboa
FOTO: Miguel Pereira da Silva
Sociedade

Grupo agride a ameaça com arma de fogo funcionários de restaurante em Lisboa

Os agressores foram identificados, mas PSP apela à colaboração de outras testemunhas.
Sofia Fonseca
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"Desordem generalizada". É assim que a PSP classifica o que aconteceu no sábado, 20 de junho, ao início da noite junto a um restaurante do Parque das Nações em Lisboa. De acordo com um comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, um grupo de pessoas agrediu e ameçou com uma arma de fogo os funcionários desse restaurante por lhes ter sido recusado lugar na esplanada por esta ainda estar a ser preparada e o restaurante encerrado.

O alerta foi dado pelas 20h00 e, segundo essa nota da PSP, ao chegarem ao local os agentes foram informados de que, ao serem confrontados com a recusa para usarem a esplanada, essas pessoas "começaram imediatamente a agredir o funcionário, levando outros a virem em seu auxílio, gerando-se uma desordem generalizada, tendo um dos agressores feito uso supostamente de arma de fogo (pistola), tendo municiado a mesma e apontando-a aos funcionários".

Os agressores dos funcionários do restaurante, situado na Rua da Pimenta, foram identificados, tendo a PSP recolhido ainda "elementos de prova considerados relevantes para a investigação", que prossegue.

A PSP agradece a colaboração daqueles que prestaram informações e apela à colaboração de outras testemunhas que disponham de outros dados úteis para o esclarecimento integral dos factos.

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