Jovem de 18 anos detido por suspeitas de ter violado a irmã, de 9

Um jovem de 18 anos foi detido no Seixal, por suspeitas de ter violado a irmã, de 9. Sobre ele recaem fortes indícios da prática de, pelo menos, quatro crimes de violação, agravados, segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ).

"Os factos verificaram-se no interior da residência da família, no concelho do Seixal, no decurso dos últimos dois meses, mais concretamente desde que o suspeito, que estuda numa escola profissional no interior do país, passou a permanecer mais tempo em casa por se encontrar em período de férias escolares", diz a nota de imprensa.

A PJ acrescenta que o jovem se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com a irmã, "recorrendo à força e superioridades físicas, a ameaças e a violência", tendo forçado a menor a sujeitar-se a diversas práticas sexuais.

Detido fora de flagrante delito pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da Polícia Judiciária, o jovem foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.