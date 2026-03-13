Jovem de 16 anos detido na Moita por assaltos com arma branca junto a escolas

Um rapaz de 16 anos foi detido por suspeitas de ter participado em quaro roubos que aconteceram na Moita nunto a escolas. Segundo um comunicado da PSP, este jovem foi também identificado como autor de um roubo num estabelecimento comercial na zona da Baixa da Banheira, quando tinha 15 anos, no qual agrediu um polícia.O jovem, que foi detido a 6 de março, está, de acordo com este comunicado, fortemente indiciado pela prática de quatro crimes de roubo, três dos quais qualificados, ocorridos entre os dias 5 de janeiro e 24 de fevereiro de 2026, na Vila da Moita. "O suspeito atuava em contexto de criminalidade grupal juvenil e aproveitando-se da superioridade numérica, abordava vítimas especialmente vulneráveis em razão da idade (menores) junto aos estabelecimentos escolares com recurso à ameaça, violência física e recurso a armas brancas com o propósito de lhes subtrair bens pessoais, nomeadamente telemóveis", explica a PSP. "No decurso das diligências o suspeito foi também identificado como autor de um roubo em estabelecimento comercial com recurso a arma, quando tinha 15 anos, na zona da Baixa da Banheira, situação em que à data agrediu um polícia que o tentou intercetar", acrescenta.O jovem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa – a prisão preventiva.