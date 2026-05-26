Jornalista da CNN relata caos no aeroporto de Lisboa devido ao Sistema de Entrada/Saída da UE

A jornalista de guerra britânica Clarissa Ward, que trabalha para a CNN, utilizou as redes sociais para relatar o caos vivido no Aeroporto de Lisboa devido ao Sistema de entrada/saída de passageiros de fora da União Europeia (EES)."Quero que deem uma vista de olhos a esta fila aqui no aeroporto de Lisboa para sair do país. É sinceramente impressionante e demonstra o desastre que são estas novas regras do EES para todos os portadores de passaporte que não são da União Europeia. E os turistas britânicos foram avisados de que este verão devem estar preparados para esperar até seis horas à chegada. De facto, este sistema está completamente falido. As companhias aéreas estão a pedir que a regra seja suspensa temporariamente, pelo menos durante os meses de pico do turismo no verão. Assim, quando se chega ao início desta fila, precisa de utilizar uma máquina. E dependendo do resultado dessa máquina, entra noutra fila enorme ou utiliza mais uma máquina", narrou, através de um vídeo publicado no Instagram.Segundos depois, mostrou nova fila. "E agora, mais uma fila, depois de fornecer as impressões digitais na primeira máquina. Acabei de chegar à porta de embarque. Obviamente, perdi o meu voo. O próximo que posso apanhar é daqui a seis horas. Mas isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com milhares e milhares de pessoas que estão a passar por um verdadeiro caos. O sistema não funciona", reforçou..A acompanhar o vídeo, Clarissa Ward escreveu um texto a relatar a experiência negativa vivida no aeroporto lisboeta. "Caos no Aeroporto de Lisboa hoje. E eu sublinho caos. Fiquei na fila mais longa que já vi na vida (sem brincadeira). Tudo por causa do Sistema de Entrada/Saída da UE, recentemente atualizado, que exige a leitura biométrica para todos os portadores de passaporte não pertencentes à UE. Vi muitos idosos e famílias com crianças pequenas. Pessoas que perderam escalas. Outras que perderam voos. Eu inclusive", pode ler-se."Os funcionários do aeroporto só permitiam que os passageiros da TAP (a principal companhia aérea de Portugal) furassem a fila se estivessem a segundos de perder o voo. Todos os outros? Boa sorte. Desde que a implementação, bastante atrasada, começou em outubro, têm ocorrido cenas semelhantes em muitas cidades europeias. As companhias aéreas estão a implorar aos aeroportos que suspendam as novas medidas durante o pico das viagens de verão. As autoridades da UE chamaram-lhe um 'salto digital'. Do meu ponto de vista, parecia mais uma completa confusão", concluiu..Bruxelas nega que filas nos aeroportos em Portugal se devam a novo sistema europeu.O sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, que substituiu o carimbo de passaportes pelo registo digital da fotografia e das impressões digitais dos passageiros extracomunitários, entrou progressivamente em funcionamento em 12 de outubro de 2025 em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa..Clarissa Ward é a correspondente internacional principal da CNN, e nos últimos anos tem sido repórter de guerra em cenários como Ucrânia e vários países do Médio Oriente. É também a responsável pela equipa de correspondentes internacionais daquela estação televisiva.