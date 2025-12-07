Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jipe com dois adultos e três crianças fica preso no rio Ferreira
Jipe com dois adultos e três crianças fica preso no rio Ferreira

Operações de resgate retiraram os passageiros mas não foi possível retirar a viatura do leito do rio. 36 operacionais e cinco viaturas estiveram no local.
Ricardo Simões Ferreira
Um jipe com dois adultos e três crianças a bordo ficou este domingo (7) imobilizado no rio Ferreira, no concelho de Gondomar.

As equipas de emergência deslocaram-se ao local e, por volta das 22h00, já todas as pessoas tinham sido retiradas do automóvel. No entanto o jipe manteve-se no leito do rio.

Os bombeiros apenas conseguiram imobilizar o automóvel, de forma a garantir que este não era levado pela força da corrente, mas foi decidio que a operação para retirar o carro do local se faria mais tarde.

Isto porque o caudal intenso da água dificultou as operações, incluindo a retirada dos ocupantes do veículo em segurança.

Estes apresentavam ferimentos ligeiros, em especial sinais de hipotermia, segundo relatos no local.

Para a zona dirigiram-se 36 operacionais apoiados por cinco viaturas.

As causas exatas do incidente não tinham sido ao fim da noite, mas segundo relatos o jipe estava a fazer uma travessia em off road quando foi apanhado pela corrente.

