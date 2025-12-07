Jipe com dois adultos e três crianças fica preso no rio Ferreira

Um jipe com dois adultos e três crianças a bordo ficou este domingo (7) imobilizado no rio Ferreira, no concelho de Gondomar. As equipas de emergência deslocaram-se ao local e, por volta das 22h00, já todas as pessoas tinham sido retiradas do automóvel. No entanto o jipe manteve-se no leito do rio. Os bombeiros apenas conseguiram imobilizar o automóvel, de forma a garantir que este não era levado pela força da corrente, mas foi decidio que a operação para retirar o carro do local se faria mais tarde.Isto porque o caudal intenso da água dificultou as operações, incluindo a retirada dos ocupantes do veículo em segurança. Estes apresentavam ferimentos ligeiros, em especial sinais de hipotermia, segundo relatos no local.Para a zona dirigiram-se 36 operacionais apoiados por cinco viaturas.As causas exatas do incidente não tinham sido ao fim da noite, mas segundo relatos o jipe estava a fazer uma travessia em off road quando foi apanhado pela corrente.