Serviços estarão condicionados.
Serviços estarão condicionados.Foto: Paulo Spranger
Sociedade

IRN em greve até sexta. “É pelas pessoas que atendemos”

A direção nacional do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado tem expectativa de uma paralisação que terá impactos no atendimento ao público em todo o país.
Amanda Lima
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