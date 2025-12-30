Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Simulação do modelo de Cartão do Cidadão lançado em 2024
Sociedade

IRN desmente que Cartão de Cidadão tenha de ser renovado antes do prazo

Algumas notícias davam conta de que milhares de cidadãos portugueses teriam de renovar o documento antes do fim da validade impressa no documento.
Sofia Fonseca
"Não é verdade que os cartões de cidadão emitidos antes de 2021 possam deixar de ser válidos mais cedo do que o previsto por causa de normas impostas pela União Europeia. E não é verdade que milhares de cidadãos portugueses terão de renovar o Cartão de Cidadão antes do fim da validade do mesmo". É assim que o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) desmente esta terça-feira, 30 de dezembro, algumas informações que davam conta de que milhares de portugueses teriam de renovar o documento antes do fim da validade impressa no mesmo na sequência da entrada em vigor do Regulamento (UE) 2025/1208.

"O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) reforça que o Cartão de Cidadão se mantém válido até à data impressa no documento, em circunstâncias normais. De acordo com a legislação em vigor, não existe qualquer obrigatoriedade de renovação antecipada", diz um comunicado do organismo enviado pelo ministério da Justiça.

Nesta nota, o IRN explica que o Regulamento (UE) 2025/1208 estabelece um período de transição até 3 de agosto de 2031 para os documentos que não cumpram as novas normas de segurança europeias. E explica que os cartões emitidos a partir de 11 de junho de 2024 (modelo atual) incluem chip dupla interface (contacto e contactless) e outras requisitos de segurança reforçada, cumprindo todas as normas do Regulamento Europeu, sendo també́m aceite como documento de viagem dentro da União Europeia e nos países do espaço Schengen. Estes cartõeś são válidos até à data impressa no rosto do documento.

Os cartões emitidos até de 10 de junho de 2024 (modelo anterior) incluem um chip por contacto e uma zona de leitura ótica (MRZ), sendo válidos até à data de validade impressa, que no limite é 3 de agosto de 2031.

Igualmente válidos como documentos de identificação em Portugal são o Cartão de Cidadão de cidadão brasileiro ao abrigo do Tratado de Porto Seguro e o Bilhete de Identidade vitalício (que deixou de ser emitido a 31 de dezembro de 2018). No entanto, estes dois não são válidos como documento de viagem.

Neste comuicado, o IRN explica em que circunstâncias o Cartão de Cidadão deve ser renovado: se perder a validade nos próximos seis meses ou se estiver caducado; se tiver perdido o cartão ou se este tiver sido furtado ou roubado; se pretender alterar os dados impressos no cartão (fotografia e/ou assinatura); se os elementos de identificação - como nome, apelidos, sexo e filiação – estiverem desatualizados; se precisar de emitir novos certificados digitais (por revogação dos anteriores); se o cartão estiver em mau estado de conservação ou de funcionamento.

