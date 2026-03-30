IPO do Porto faz cerca de 150 transplantes por ano.
IPO do Porto faz cerca de 150 transplantes por ano.
Sociedade

IPO do Porto não paga subsídio dado pelo Estado às equipas que fazem colheita de órgãos e transplantação

Denúncia é do Sindicato dos Médicos do Norte e já seguiu para a Inspeção da Saúde, Direção Executiva e tutela para ser investigada. A presidente da estrutura, Joana Bordalo e Sá, diz ao DN que tais verbas nunca foram pagas às equipas, desde 2001 e que já pediram esclarecimentos à administração. Sindicato exige, pelo menos, pagamento de últimos cinco anos, 2,4 milhões por ano. IPO diz também que cumpriu a lei, investindo as verbas no serviço.
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