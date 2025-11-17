IPMA confirma que fenómeno de ventos de 220 km/h em Albufeira se tratava de um tornado

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou esta segunda-feira, 17 de novembro, que um dos fenómenos de vento muito forte que se viveram no sábado, em Albufeira, se tratava de um tornado.O IPMA refere que nesse dia "dia foi confirmada a ocorrência de dois fenómenos de vento muito forte", um em Albufeira, pelas 10h02, e outro em Lagoa, pelas 11h22, ambos no Algarve. "Pela análise da informação disponível e natureza dos danos produzidos, foi possível qualificar o primeiro destes fenómenos como tornado e o segundo como fenómeno de vento forte", indica o instituto no seu site oficial.Segundo a análise preliminar efetuada, "o tornado de Albufeira ter-se-á iniciado junto à faixa costeira, estimando-se que possa ter mantido contacto com a superfície num trajeto de cerca de quatro quilómetros, com uma orientação sudoeste-nordeste". "Tratou-se de um tornado mesociclónico por estar associado à presença de um mesociclone na supercélula-mãe, cujo padrão se exemplifica nos campos da refletividade e velocidade Doppler na Figura 1, pelas 10h07", explica o IPMA."De acordo com a aplicação dos procedimentos técnicos recomendados e de forma preliminar, considera-se que o tornado de Albufeira deverá ter classificação de IF2, estimando-se que o valor do vento máximo instantâneo associado tenha sido da ordem de 60 m/s (220 km/h). O fenómeno meteorológico que atingiu Albufeira às 10h07 de sábado causou a morte a uma cidadã britânica de 85 anos e 28 feridos, de nacionalidade portuguesa, espanhola, francesa e britânica, divulgou a Proteção Civil..Britânica de 85 anos morre em Albufeira. Feridos são de quatro nacionalidades. Já o "outro fenómeno de vento forte iniciou a sua propagação sobre terra na zona de Ferragudo, estimando-se que tenha mantido contacto com a superfície ao longo de um trajeto de quase sete quilómetros, também com orientação sudoeste-nordeste". Este fenómeno "terá a classificação de IF1.5, estimando-se que o vento máximo instantâneo tenha sido da ordem de 50 m/s (180 km/h)".Estes fenómenos decorreram numa altura em que o território de Portugal Continental estava sob a influência da depressão “Cláudia”, que "tem produzido condições adversas, quer no que diz respeito ao estado do mar, quer a condições atmosféricas, que se têm caraterizado por episódios de precipitação forte e prolongada, granizo, trovoadas fortes e frequentes, assim como a ocorrência de episódios de vento forte".O vento forte provocou também danos significativos no Parque de Campismo de Albufeira e num empreendimento turístico, tendo sido também registados danos em estruturas e múltiplas quedas de árvores em Lagoa e Silves.