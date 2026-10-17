IPMA alerta para chuva forte, trovoada e granizo no interior do país até segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou este sábado, 17 de outubro, para a ocorrência de aguaceiros, que poderão ser localmente fortes e acompanhados de trovoada e granizo, sobretudo no interior de Portugal continental. A instabilidade meteorológica deverá prolongar-se até segunda-feira (19), afetando também o Algarve.

Segundo um comunicado divulgado pelo instituto, a precipitação deverá começar durante a manhã deste sábado no interior da região Norte, estendendo-se gradualmente às regiões Centro e Sul. Durante a tarde, os aguaceiros poderão ganhar intensidade, com possibilidade de queda de granizo e ocorrência de trovoadas.

A situação está associada a uma vasta região depressionária que inclui a depressão Adam, nome atribuído pelo serviço meteorológico espanhol (AEMET). Embora esta depressão não deva ter efeitos diretos significativos em Portugal, deverá provocar precipitação forte e persistente na costa mediterrânica de Espanha e nas ilhas Baleares.

O vento deverá soprar fraco a moderado de nordeste, tornando-se moderado a forte nas terras altas do Norte e Centro durante a noite, com rajadas que poderão atingir os 70 quilómetros por hora no domingo, 18 de outubro. Está também prevista uma descida acentuada das temperaturas ao longo dos próximos dias.

Perante estas condições, o IPMA já emitiu avisos meteorológicos de nível amarelo, recomendando o acompanhamento das previsões e das atualizações dos avisos através do seu portal oficial.