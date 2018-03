Pub

Designado por "Doutor Assistente IA" e desenvolvido pela firma chinesa iFlytek, tem um aspeto humanoide com grandes olhos azuis e um sorriso permanente

Um robot dotado com Inteligência Artificial (IA), que lhe permite diagnosticar pacientes e passar-lhes receitas, começou a operar num ambulatório da província chinesa de Anhui, leste da China, noticiou esta segunda-feira a agência oficial Xinhua.

Designado "Doutor Assistente IA" e desenvolvido pela firma chinesa iFlytek, o robot tem um aspeto humanoide, com grandes olhos azuis e um sorriso permanente.

O sistema baseia-se nos diagnósticos e receitas de outros médicos, armazenados na sua memória.

No ano passado, aquele robot converteu-se no primeiro do mundo a passar os exames para obter a licença para exercer medicina.

Numa fase inicial, os diagnósticos do robot terão que ser confirmados por um médico humano, detalha a Xinhua.

A China é um dos países líderes na investigação de IA e robótica.

Os robots são utilizados na China já em várias áreas, incluindo redação de notícias ou no cuidado de crianças e idosos.

