Estação de tratamento de águas residuais entupiu e toalhitas pintaram as rochas junto às praias de branco

Na quarta-feira de manhã, o cenário era desolador na zona de Cala de Bou, no município de Sant Josep, em Ibiza: a costa junto à praia estava pintada de branco devido a milhares de toalhitas meio desfeitas, que se agarraram às rochas antes de poluírem as águas do mar, devido a uma avaria na estação de tratamento de águas residuais.

Segundo o El País, as toalhitas entupiram a estação, o que fez com que excrementos e milhares de toalhitas húmidas terminassem na praia. As autoridades admitem impotência para resolver o problema, pedindo no entanto aos cidadãos que não ponham as toalhitas na sanita, porque é a única forma de evitar problemas.

As toalhitas acabaram por se espalhar ao longo de cerca de 300 metros da costa e, ainda que a situação não se repita muitas vezes, um responsável do município disse ao Diario de Ibiza que não é a primeira vez que acontece um desastre como este. Como as toalhitas não se degradam com a água, são um problema para as redes de saneamento, e terão agora de ser retiradas das rochas pelos funcionários municipais da limpeza. A zona deve ficar limpa nos próximos dias.

As toalhitas não são um problema apenas para Ibiza: em outubro, a principal estação de tratamento de águas residuais de Valência, Espanha, ficou também obstruída por um bloco com cerca de um quilómetro de comprimento. Também em Portugal, conforme constatou o DN em reportagem recente, as toalhitas são um dos principais problemas nos esgotos: ao serem despejadas pelos sanitários, causam "monstros" que entopem as infraestruturas.