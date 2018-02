Pub

Uma equipa de cientistas chineses desenhou um avião ultrarrápido, capaz de voar entre Pequim e Nova Iorque em duas horas e transportar dezenas de pessoas e toneladas de carregamento, segundo o South China Morning Post.

"Levará apenas um par de horas a viajar entre Pequim e Nova Iorque a uma velocidade hipersónica", afirmou Cui Kai, líder da equipa da Academia Chinesa de Ciências que desenvolveu o protótipo. O avião tem capacidade para se deslocar a 6.000 quilómetros por hora.

Um avião de passageiros demora atualmente 14 horas a percorrer os 11.000 quilómetros que separam Pequim e Nova Iorque.

Batizado de I-plane, trata-se de um modelo biplano, semelhante aos utilizados durante a Primeira Guerra Mundial, de forma a transportar mais carga do que outros veículos hipersónicos, que têm um formato aerodinâmico e asas em delta.

A equipa de cientistas testou com sucesso uma versão reduzida do avião, num túnel de vento que foi também utilizado para testar os últimos protótipos de armas hipersónicas da China. Durante o teste, o avião foi lançado a uma velocidade quase sete vezes superior à do som (1.235 quilómetros por hora).

Países como a China e Estados Unidos estão a desenvolver armas e veículos hipersónicos, capazes de ultrapassar sistemas antimísseis. Ainda não existem, no entanto, veículos hipersónicos capazes de transportar passageiros.